Тарифы на отопление пересчитали: как увеличится стоимость [ Редактировать ]
В связи с подорожанием газа, тариф на отопление для населения может увеличиться на 17,1%. Об этом говорится в ответе Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
"По предварительным расчетам НКРЭКУ, сделанным с учетом требований действующего законодательства, для лицензиатов комиссии тарифы на тепловую энергию для нужд населения увеличатся в среднем на 17,1%", - говорится в сообщении.
Регулятор отметил, что средняя стоимость услуги централизованного отопления (в частности для двухкомнатной квартиры) увеличится с 975 до 1136 грн. Таким образом, тариф вырастет на 161 гривну, заявили НКРЭКУ.
Ранее Кабинет министров смягчил требования для поставки газа на условиях возложения специальных обязанностей в текущем отопительном сезоне.
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