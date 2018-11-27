В связи с подорожанием газа, тариф на отопление для населения может увеличиться на 17,1%. Об этом говорится в ответе Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"По предварительным расчетам НКРЭКУ, сделанным с учетом требований действующего законодательства, для лицензиатов комиссии тарифы на тепловую энергию для нужд населения увеличатся в среднем на 17,1%", - говорится в сообщении.

Регулятор отметил, что средняя стоимость услуги централизованного отопления (в частности для двухкомнатной квартиры) увеличится с 975 до 1136 грн. Таким образом, тариф вырастет на 161 гривну, заявили НКРЭКУ.

Ранее Кабинет министров смягчил требования для поставки газа на условиях возложения специальных обязанностей в текущем отопительном сезоне.