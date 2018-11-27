События в Азовском море в минувшие выходные показывают, что Россия намерена взять под единоличный контроль доступ к украинским портам.

Об этом в комментарии корреспонденту "Укринформа" заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Я думаю, что это вопрос доступа к Мариуполю для украинцев. Россия претендует на одностороннее право контролировать этот доступ, в этом проблема. Это не обязательно означает, что Россия предпримет новое наступление на суше", - сказал американский дипломат в ответ на вопрос, не предпримет ли Россия вслед очередную попытку пробить наземный коридор в Крым.

Волкер отметил, что удивился бы, если бы россияне пошли на такой шаг. Достаточную озабоченность, сказал он, вызывают уже попытки контроля за морскими водами.

Представитель Госдепа напомнил, что США и партнеры категорически не признают аннексию Крыма Россией, равно как не признают заявления, что эти воды - исключительно российские. "Россия должна уважать и выполнять договор 2003 года", - сказал он.

Заявления госсекретаря Майка Помпео, посла США в ООН Никки Хейли Волкер считает "очень сильными" и такими, которые были в одном ключе с тем, что заявили европейские партнеры. Суть их: "нет оправдания российской атаки, моряки и корабли должны быть освобождены незамедлительно, нет никаких оснований, чтобы их дальше удерживать".

От России требуют, чтобы она предпринимала усилия по разрешению конфликта: должны быть переговоры, должно быть решение. Это же касается и Минских соглашений, которые должны быть реализованы. "Сейчас мы не видим ничего подобного", - констатировал спецпосланник.

Он не видит смысла в расширении существующего переговорного формата даже после последних событий. Вашингтон поддерживает немецкую и французскую стороны за их ведущую роль, они делают большую работу в "нормандском формате", считает Волкер. Проблема Нормандского формата не в Германии и Франции, напомнил он, а в России, "а она совершенно не готова воспринимать всерьез эти переговоры". США, партнеры остаются в диалоге с Россией, но она не демонстрирует каких-либо серьезных попыток

Напомним, Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

Позже военные сообщили, что "Никополь" тоже подбит. Рейдовый буксир "Яны Капу" заставили остановиться.

Корабли захвачены спецназом России. Также есть информация уже о двух раненых украинских военных моряках.