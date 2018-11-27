Делегати жіночого форуму в Ісландії обговорили мир в Україні [ Редактировать ]
Унікальний жіночий форум проходить цими днями в Ісландії. Його учасниці політики, бізнесвумен та активістки із понад ста країн світу. Серед них і Україна. Вперше цей форум провели в 2017 та вирішили зробити щорічним.
400 делегаток думають над тим, як досягти гендерної рівності. Крім того, це можливість зустрітися віч-на-віч із президентами, прем'єрами та дипломатами з усього світу.
"Четыре года войны показывают, что в одиночку мы с этим справиться не в состоянии, поэтому все международные влиятельные площадки для нас сегодня являются нашими партнерами и наша миссия здесь в Рейкьявике - это максимально донести нашу позицию до мировых лидеров, до лидеров мнений в мире, для того, чтобы объединить их вокруг нашей проблемы и приблизить решение - вернуть мир в Украину. Для нас самая важная задача - это добиться того, чтобы мы могли отложить в сторону те проблемы, которые разъединяют нас внутри страны, сеют вражду внутри Украины", - говорить Наталія Королевська, народний депутат "Опозиційної платформи - За життя".
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