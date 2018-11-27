Держбюро розслідувань розпочало роботу та вже зареєструвало перші кримінальні провадження. По це повідомив очільник відомства Роман Труба. За його словами, йдеться про дві справи про хабарництво.

Труба повідомив, що в його штаті працює 300 слідчих. Нагадаю, ДБР буде розслідувати злочини топ-посадовців, суддів, правоохоронців та військові злочини.

"Ми запрацюємо одночасно по всій територій України. це сім територіальних управлінь і центральний апарат. Особлива відповідальність на заступників директора державного бюро розслідувань. Ми розпочинаємо свою роботу з власних кримінальних проваджень і не будемо забирати і не будемо забирати кримінальні провадження в генеральної прокуратури України", - говорить Роман Труба, голова Державного бюро розслідувань.