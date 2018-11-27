В Україні розпочало роботу Держбюро розслідувань [ Редактировать ]
Держбюро розслідувань розпочало роботу та вже зареєструвало перші кримінальні провадження. По це повідомив очільник відомства Роман Труба. За його словами, йдеться про дві справи про хабарництво.
Труба повідомив, що в його штаті працює 300 слідчих. Нагадаю, ДБР буде розслідувати злочини топ-посадовців, суддів, правоохоронців та військові злочини.
"Ми запрацюємо одночасно по всій територій України. це сім територіальних управлінь і центральний апарат. Особлива відповідальність на заступників директора державного бюро розслідувань. Ми розпочинаємо свою роботу з власних кримінальних проваджень і не будемо забирати і не будемо забирати кримінальні провадження в генеральної прокуратури України", - говорить Роман Труба, голова Державного бюро розслідувань.
по теме
"Урядовий кур'єр" роз'яснив плутанину з указом про воєнний стан
Водночас, в указі, оприлюдненому сьогодні в офіційному виданні Кабінету міністрів "Урядовий кур'єр". Йдеться про запровадження воєнного стану на 60 діб по всій території України
В Україні розмитнили першу "євробляху" за новим законом
В Україні розмитнили першу "євробляху" за новим законом. Як повідомила у Фейсбук речник Державної фіскальної служби Наталя Нєпряхіна, Чернівецька митниця оформила легковий автомобіль з дизельним двигуном 2004 року випуску з німецькою реєстрацією
Агрессия в Азовском море: военным России сообщили о подозрении
Пограничникам российской Федеральной службы безопасности и военнослужащим Вооруженных сил России, которые совершили нападение на украинских моряков, сообщили о подозрении
Военное положение: когда появится закон
Закон о введении военного положения в Украине завтра, 28 ноября, будет напечатан в газете "Голос Украины"
Верховна Рада ухвалила постанову про призначення чергових призидентських виборів
У Раді безпеки й оборони уточнили час запровадження режиму воєнного стану в Україні. Він діє з 14 години понеділка 26 листопада до 26 грудня 2018 року. Про це йдеться у пояснювальній записці до законопроекту, - повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов