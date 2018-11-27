Гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя. Бойовики сьогодні били по українських позиціях в районі Кримського на Луганщині. Ніхто з наших військових не постраждав.

Армійці кажуть - особливо сильні обстріли почалися одразу після того, як Верховна Рада затвердила указ президента про запровадження воєнного стану.

"Мы оттуда дізнавалися, вони як поняли прийняли цей закон одразу з "Утьосів" по нас начали работать часа два ми голову не могли піднять", - говорить позивний "Лєший", військовослужбовець Збройних Сил України

"З-под моста на нас наведені але через те, що ми на верху вони на низу трошки пролітає над нами і по хатах пролітає", - говорить Алекс, військовослужбовець Збройних Сил України.