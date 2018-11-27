У проект "Патріотика на озерах" свої гроші вклали півтисячі інвесторів

Земельна комісія Київради ухвалила рішення розірвати договір оренди земельної ділянки, де зводять житловий комплекс "Патріотика на Озерах". Під чиїм тиском це було зроблено? Розповість - Даніїл Снісар.

У проект "Патріотика на озерах" свої гроші вклали півтисячі інвесторів - родини із дітьмі, військові АТО чекають на свої квартири. Законність будівництва підтвердив Адміністративний суд Києва. Підтримку забудові висловлював і Віталій Кличко, і фахівці державно-архітектурної інспекції столиці. Та чиновники своїх обіцянок вирішили не виконувати.

"Ми представляємо громаду. Громада на сьогоднішній день - проти будівництва".

Сьогодні відбулося засідання земельної комісії. "Громадою" її голова називає членів так званої організації "Екопарк-Осокорки", які останній рік активно перешкоджають законному будівництву. Їхні представники неодноразово скоювали напад на будівельників, провокували кроваві сутички з поліцейськими.

"Ви привели інвесторів. Я не знаю ваших інвесторів", - говорить Олександ Міщенко, голова постійонї земельної комісії Київської міської ради.

На порядку денному обговорення запиту депертаменту земельних ресурсів. За їхніми даними, компанія, що здійснює забудову, "Контактбудсервіс", начебто завинила міському бюджету за аренду земельної ділянки. Юристи забудовника цю інформацію - спростували, надваши відповідні документи. Однак, брати до уваги зауваження інвесторів та пояснення представників забудовника, депутати-члени комісії не стали.

"Вже понад 450 родин вклалися у квартири. І зараз якісь люди намагаються отримати бали на виборах - просто цю забудову зупинити", - говорить Денис Шинкаренко, інвестор, голова ГО "Патріотика на озерах".

Проект рішення про дострокове розірвання договору аренди з компанією "Аркада-будівництво" поставили на голосування. "За" її прийняття проголосувала більшість

"Наголошуємо, що згідно з нормами Податкового кодексу України - робити висновки про наявність, або відсутність заборгованості в питаннях арендної пати за землю має виключно Державна Фіскальна служба. До того ж, згідно з рішенням Господарського суду Києва від 22 травня 2018 - Київській раді заборонено - заборонено вчиняти будь-які дії щодо припинення права на землекористування ділянками.

Запевняємо, що навіть у випадку прийняття такого самовільного та свавільного рішення Радою - маємо всі правові підтвердження законності житлового масиву "Патріотика на Озерах", - говорить Людмила Горицька, начальник служби зі зв'язків з громадськістю ТОВ "Аркада-будівництво".

Тепер цей проект, під тиском псевдоактивість депутати намагатимуться протягнути під час сесії київської міської ради. Засідання відбудеться у четвер.