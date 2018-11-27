Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия за последнее время в три раза увеличила количество танков на военных базах вдоль границ с Украиной.

Об этом сообщил Порошенко в интервью украинским телеканалам.

"Мы имеем четкие данные, что это (нападение на украинские корабли - ред.) только начало", - заявил он.

"Разведка предоставила несколько доказательств", - добавил президент.

Он продемонстрировал журналистам спутниковые снимки российской военной базы, расположенной в 18 километрах от границы с Украиной от 17 сентября, 24 сентября и в октябре.

"Количество танков на базах, расположенных вдоль границы Украины, выросло в три раза", - заявил Порошенко.

Президент добавил, что количество подразделений РФ, передислоцированы вдоль границы с Украиной по всей длине, кардинально возросло.

"Позиция о возможных учениях никак это увеличение не оправдывает", - подчеркнул президент.