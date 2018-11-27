Умер создатель легендарного мультфильма [ Редактировать ]
Создатель мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны" (SpongeBob SquarePants) Стивен Хилленберг скончался в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС.
Хилленбург умер в понедельник, но об этом стало известно только сейчас. Причиной его смерти стал боковой амиотрофический склероз - заболевание, поражающее клетки мозга, диагностированное в марте прошлого года.
"Губка Боб Квадратные Штаны" - американский мультипликационный сериал, вышедший на экраны в 1999 году и насчитывающий 12 сезонов. За время своего существования мультсериал завоевал четыре премии Emmy, две детских премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA Children's Awards) и ряд других наград.
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