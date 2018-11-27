Труп в подъезде: задержан убийца молодой девушки в Днепре [ Редактировать ]
В Днепре полиция задержала мужчину, который убил девушку и бросил ее раздетое тело в подъезде многоэтажки, сообщает "Информатор". Умершую опознать не удалось.
Предполагаемого убийцу нашли в тот же день. Во время осмотра дома полицейские со служебной собакой Питом обнаружили следы крови. Они вели к одной из квартир, в которой находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения со следами крови на теле и одежде. 43-летнего местного жителя задержали. Причину смерти женщины будут устанавливать во время судебно-медицинской экспертизы.
Следственные действия продолжаются, полицейские допрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. За совершение умышленного убийства мужчине грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.
27 ноября рано утром один из жителей дома обнаружил труп раздетой девушки.
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