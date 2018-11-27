Девушка продала свою девственность, чтобы оплатит кредит [ Редактировать ]
18-летняя жительница Австралии выставила на аукцион в интернете свою невинность.Таким образом, австралийка решила помочь родителям оплатить кредиты, пишет "РБК-Украина".
Сумма, которую она хотела получить под псевдонимом Сиена Пейтон - 100 тысяч долларов. Девушка решила продать свою девственность после того, как вдохновилась успешными примерами других. Она заинтересовалась множеством форумов и даже советовалась с одной из тех, кому удалось получить за это материальное вознаграждение.
В подтверждение своей невиновности она готова предоставить справку и заверить ее в присутствии избранного мужчиной врача. Родителям же о своем решении не рассказывает. Если они спросят, откуда появились деньги, девушка скажет, что нашла работу.
Ранее девушка решила продать девственность за $1,4 миллиона.
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