В Киеве на проспекте Героев Сталинграда Оболонского района грузовой автомобиль МАЗ сбил насмерть пожилую женщину. Об этом сообщает столичное управление Нацполиции.

"По предварительной информации, грузовой автомобиль остановился перед регулированным пешеходным переходом. Когда на светофоре зажегся зеленый сигнал для транспортных средств – и МАЗ начал движение, то совершил наезд на женщину, которая неожиданно вышла на дорогу", – говорится в собщении.

От полученных травм ​​женщина в возрасте 75-80 лет скончалась на месте.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.2 ст.286 УК Украины).

Правоохранители устанавливают личность погибшей женщины и обстоятельства ДТП.

Напомним, что в Киеве мужчина выбросился с 19 этажа.