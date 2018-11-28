Многие наслышаны о полезных свойствах оливкового масла. Однако существует целый ряд ситуаций, когда необходимо отказаться от этого продукта, пишет издание "Factinteres".

Страна изготовления

К сожалению, большая популярность оливкового масла привела к тому, что на рынке все чаще можно встретить подделку. Чтобы не навредить себе и своим близким рекомендуется при покупке обращать внимание на следующее:

Если оливковое масло было произведено в Италии, то на упаковке нужно найти отметку ассоциаций овощеводов Италии – EVA или UNAPOL. Гораздо лучше, если на оливковом масле будут сразу две такие отметки. К сожалению, в странах СНГ настоящего итальянского оливкового масла достаточно мало.

Если итальянского оливкового масла на прилавках нет, то рекомендуется отдать предпочтение маслам из Австралии, Испании или Чили. По статистике, именно в этих странах весьма высокие показатели очистки и качества оливкового масла.

Оливковое масло должно продаваться исключительно в темной таре, т.к. этот продукт теряет все свои полезные свойства под действием света. Поэтому ни один качественный производитель никогда не начнет продавать свое оливковое масло в прозрачной таре.

Обжаривание в оливковом масле

Оливковое масло действительно полезно для сердца человека. Однако свойства масла практически полностью теряются при нагреве. Таким образом, покупая дорогое масло для обжарки других продуктов, вы попросту выбрасываете деньги на ветер.



Еда на гриле

Использовать оливковое масло для приготовления еды на гриле практически бесполезно по той же причине, что и при обжаривании. Никакой пользы для себя вы не получите, но и вреда ждать не стоит. Также стоит быть аккуратным, т.к. оливковое масло имеет относительно низкую температуру горения, что может лишь усилить пламя и сжечь пищу.

Использование масла для выпечки

Некоторые популярные гурманы уверяют, что оливковое масло весьма уместно использовать для выпечки. Однако специфический вкус оливкового масла может испортить все удовольствие от пищи. Более того, под воздействием температур все полезные свойства оливкового масла улетучиваются, что еще больше ухудшает ситуацию. Лучше всего заменить оливковое масло сливочным маслом, чтобы вкус выпечки был действительно приятным.

Уход за кожей

Действительно, оливковое масло благоприятно влияет на состояние кожи. Но есть и обратная сторона медали. Дело в том, что оливковое масло содержит комедогенный ингредиент, который при неправильном использовании масла способен закупоривать поры. Поэтому дерматологи со всего мира рекомендуют заменять оливковое масло на масло арганы или примулы.

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