Керченский городской суд во вторник, 27 ноября, арестовал на два месяца трех украинских моряков, которые были ранены во время захвата судов в Керченском проливе. Об этом сообщает Интерфакс.



Отмечается, что среди арестованных Андрей Артеменко, Андрей Эйдер и Василий Сорока. До судебного заседания они находились в больнице.



Украинских военнослужащих подозревают в незаконном пересечении государственной границы России.



Ранее в этот же день суд в Симферополе арестовал на два месяца 12 украинских моряков с задержанных суден. Мера пресечения в отношении еще девяти должна быть избрана в среду, 28 ноября.

