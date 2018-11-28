В Керчи арестованы еще трое украинских моряков [ Редактировать ]
Керченский городской суд во вторник, 27 ноября, арестовал на два месяца трех украинских моряков, которые были ранены во время захвата судов в Керченском проливе. Об этом сообщает Интерфакс.
Отмечается, что среди арестованных Андрей Артеменко, Андрей Эйдер и Василий Сорока. До судебного заседания они находились в больнице.
Украинских военнослужащих подозревают в незаконном пересечении государственной границы России.
Ранее в этот же день суд в Симферополе арестовал на два месяца 12 украинских моряков с задержанных суден. Мера пресечения в отношении еще девяти должна быть избрана в среду, 28 ноября.
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