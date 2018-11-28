Фото: twitter.com/fcshakhtar

В поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов немецкий "Хоффенхайм" на своем поле принимал донецкий "Шахтер".

Для обоих команд поединок имел особое значение, ведь в случае поражения один из коллективов практически терял шансы на "евровесну". Небольшое преимущество было на стороне украинского клуба, поскольку в активе у "горняков" оставалась домашняя игра с "Лионом", а представителю Бундеслиги предстоял тяжелый вояж в Англию.



Исходя из этого, подопечные Нагельсмана со стартовых минут решили взять штурмом донецкую крепость, однако именно "горняки" первыми открыли счет в матче. На 14-й минуте Исмаили после "стенки" с Тайсоном сумел поразить ворота Бауманна с острого угла. Минуту спустя украинский клуб удвоил свое преимущество: Мораес шикарной передачей вывел того же Тайсона на рандеву с голкипером, а там уже бразилец не подвел - 2:0.



Обескураженные немцы довольно быстро пришли в себя и отквитали два мяча еще до перерыва. Так, сначала Крамарич на 17-й минуте воспользовался оплошностью защитников "Шахтера" и перебросил Пятова, затем на 41-й минуте Цубер ударом головой восстановил паритет в матче.

После перерыва команды стали играть более сдержанно. Одним из главных исходов матча стало удаление Салаи. Нападающий "Хоффенхайма" умудрился за пару минут схлопотать две желтых карточки и под свист трибун покинул поле, оставив хозяев в меньшинстве.

Тем не менее, немцы, которых явно не устраивала ничья, еще с большей силой начали давить на ворота Пятова. На 69-й минуте после удара Цубера украинцев спасла перекладина, затем подопечные Нагельсмана и вовсе не реализовали два убойных момента.

Чемпион Украины более чем достойно ответил на выпад соперника. На 82-й и 89-й минутах после ударов Тайсона и Майкона лишь штанга позволила Бауманну сохранить ворота в неприкосновенности. Уже в компенсированное время вновь сработала связка Исмаили-Тайсон: первый прострелил с левого фланга в центр, где оказавшийся без опеки капитан "горняков" хладнокровно развернулся и отправил мяч в сетку ворот "Хоффенхайма" - 2:3.

Финальный свисток засвидетельствовал фантастическую победу "Шахтера", первую в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, которая значительно улучшила шансы украинского клуба на выход в плей-офф. В параллельном матче "Манчестер Сити" и "Лион" не сумели выявить сильнейшего - 2:2.

Таким образом, "горняки" с пятью баллами в активе занимают третью строчку группы F и отстают всего на 2 балла от французского коллектива, с которым дома 12 декабря проведут решающий поединок. Для выхода в Лигу Европы подопечным Фонсеки достаточно не проиграть (или тогда надеяться на фиаско немцев в матче с "Сити"), а вот победа позволит им продолжить борьбу за трофей главного клубного турнира Старого Света.

"Хоффенхайм" (Германия) - "Шахтер" (Донецк, Украина) - 2:3

Голы: Крамарич, 17, Цубер, 40 - Исмаили, 14, Тайсон, 15, 90

"Хоффенхайм": Бауманн; Бичакчич; Кадержабек; Шульц Н. (Грифо, 84); Демирбай; Нордтвейт (Гриллич, 84); Фогт; Цубер (Нельсон, 77); Салаи (до 60); Крамарич; Бельфодиль

"Шахтер": Пятов; Данченко О. (Бутко, 94); Хочолава; Кривцов; Исмаили; Матвиенко Н.; Степаненко (Алан Патрик, 77); Коваленко Вик. (Дентиньо, 85); Майкон Барберан; Тайсон; Жуниор Мораес

Предупреждения: Салаи, 58, 60; Фогт, 89; Демирбай, 96 - Степаненко, 37; Матвиенко Н., 68; Кривцов, 90; Данченко О., 94; Пятов, 96.

Удаления: Салаи, 60 (второе предупреждение)

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