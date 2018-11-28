На небе убывающая Луна во Льве. Можно сказать, счастливый день, он благоприятен для любых начинаний. Сегодня получится воплотить в жизнь все задуманное - успех будет способствовать во всех действиях и словах. Если давно на что-то не можете решиться, сегодня самое подходящее время.

Овен

Напомнит о себе человек из прошлого, но не стоит наступать во второй раз на одни и те же грабли. Совсем скоро свободные представители знака встретят своего человека, а в новых отношениях не будет места для прошлого. Кому-то может понадобиться ваша моральная поддержка, будьте внимательны к близким.

Телец

Для многих представителей знака день будет таким, что захочется провалиться сквозь землю. Постарайтесь быть максимально внимательными даже к незначительным деталям, любая мелочь будет важна в решении срочных дел. Во второй половине дня постепенно начнете расслабляться. Побалуйте себя пряным коктейлем, это поможет отвлечься от неприятного послевкусия дня.

Близнецы

Этот день будет эмоционально нестабильным. Эмоции могут перехлестывать через край. Старайтесь не делать того, о чем будете жалеть. Отвлечься от личных неприятностей поможет забота о близких людях.

Рак

Вы окажетесь в центре внимания противоположного пола. Ваша невероятная сексуальность способна свести с ума, но не стоит использовать это с целью манипуляции. Получите приятную новость и возможность дополнительного заработка. Возможно, поступит заманчивое предложение, но нужно четко определить свои цели.

Лев

Сегодня вы получите возможность достойно показать себя перед начальником. Не стоит скромничать, ваши заслуги абсолютно справедливы. В отношениях проявите больше понимания, не тяните одеяло на себя.

Дева

Первая половина дня окажется наиболее удачной, благоприятной для решения важных вопросов, осуществления крупных приобретений, заключения браков, сделок. Берите от жизни по максимуму и не жалейте себя. Если будете активными, получите ценный опыт, который в будущем даст свои плоды.

Весы

Вы будете на седьмом небе от счастья, узнав приятную новость от кого-то из родных. Не загордитесь, иначе удача может отвернуться от вас. Достойно ведите себя с недостойными людьми, свой авторитет проявляйте поступками, а не разговорами.

Скорпион

Нужно наперед распланировать каждый час своего времени таким образом, чтобы на него приходилось как можно меньше встреч и мероприятий. Сейчас лучше побыть наедине со своими мыслями. Продуктивным будет день для удаленных работников.

Стрелец

Вам понадобится обратиться к влиятельным людям за дельным советом. Будьте решительнее, ведь помочь в вашей проблеме для них - сущий пустяк. Во второй половине дня может назревать конфликт, но при желании вам удастся избежать ссор и недоразумений.

Козерог

Нужно больше верить в свои возможности, ведь близкие в вас верят. Улучшится финансовое положение, но не спешите тратить деньги, вскоре они вам понадобятся. Сегодня сможете с невероятной легкостью получить то, что раньше казалось недоступным.

Водолей

За что бы вы ни взялись сегодня в плане индивидуального творчества, — все будет успешно реализовано. Пойдет на пользу, если проявите милосердие и начнете прощать обиды. Умейте радоваться тому, что преподносит жизнь, а не все время нарекать на судьбу.

Рыбы

Сегодня почувствуете легкую усталость и опустошенность. Любителям оригинальности и экстравагантности рекомендуется на некоторое время умерить свой пыл в выражении индивидуальности. Хорошее время для общения с родственниками, дружеских посиделок.

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