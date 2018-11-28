В Китае произошел взрыв вблизи химзавода [ Редактировать ]
В результате взрыва вблизи химзавода в городе Чжанцзякоу на севере Китая не менее 22 человек погибли и более 20 ранены. Об этом сообщает "Корреспондент".
Отмечается, что инцидент произошел в ночь на среду, 28 ноября, в 0:41 по местному времени (вторник 18:41 по киевскому времени) вблизи химзавода в районе Цяодун.
По данным властей, уже подтверждена гибель 22 человек, еще 22 пострадали и госпитализированы. Поисково-спасательные работыпродолжаются.
В результате пожара, который возник из-за взрыва, сгорели 38 грузовых автомобилей и 12 легковых.
Причины инцидента выясняют.
Ранее мы сообщали о том, что в Ираке взорвался заминированный автомобиль.
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