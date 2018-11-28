Начните день правильно: заварите чашку любимого чая (или сварите кофе) и приготовьте вместо обычных бутербродов эти вкусные сытные тосты. Авокадо и жареные грибы или помидоры и моцарелла - выбор за вами, пишет "The Challenger".

Авокадо-тосты с грибами

Ингредиенты:

Хлеб (ржаной) - 2 ломтика

Грибы - 200 г

Авокадо - 1 шт.

Лук (репчатый) - ½ шт.

Чеснок - 1 зубчик

Соус (соевый) - 1 ст. л.

Масло (оливковое) - 1 ст. л.

Лимон (сок) - 1 ч. л.

Способ приготовления:

Нарежьте грибы на тонкие ломтики, репчатый лук и чеснок измельчите. Разогрейте в сковороде масло, добавьте нарезанные грибы, лук, чеснок и соевый соус. Обжаривайте всё в течение 3-4 минут. Разомните авокадо вилкой вместе с лимонным соком.

Распределите авокадо по ломтикам хлеба, сверху выложите грибную смесь. Тосты готовы!

Пицца-тосты с помидорами и моцареллой

Ингредиенты:

Хлеб (белый) - 4 ломтика

Помидоры (черри) - 12 шт.

Сыр (моцарелла) - 130 г

Соус (томатная паста) - 100 мл

Базилик (свежий) - для украшения

Перец (черный молотый) - щепотка

Соль - щепотка

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Смешайте томатное пюре с солью и перцем. Намажьте на ломтики хлеба.

Нарежьте моцареллу на кружочки, черри на половинки и тоже выложите их на хлеб. Запекайте тосты в течение 7-10 минут.

Перед подачей украсьте листиками свежего базилика. Готово!

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