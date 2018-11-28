Что приготовить на завтрак: рецепты самых необычных тостов [ Редактировать ]
Начните день правильно: заварите чашку любимого чая (или сварите кофе) и приготовьте вместо обычных бутербродов эти вкусные сытные тосты. Авокадо и жареные грибы или помидоры и моцарелла - выбор за вами, пишет "The Challenger".
Авокадо-тосты с грибами
Ингредиенты:
- Хлеб (ржаной) - 2 ломтика
- Грибы - 200 г
- Авокадо - 1 шт.
- Лук (репчатый) - ½ шт.
- Чеснок - 1 зубчик
- Соус (соевый) - 1 ст. л.
- Масло (оливковое) - 1 ст. л.
- Лимон (сок) - 1 ч. л.
Способ приготовления:
Нарежьте грибы на тонкие ломтики, репчатый лук и чеснок измельчите. Разогрейте в сковороде масло, добавьте нарезанные грибы, лук, чеснок и соевый соус. Обжаривайте всё в течение 3-4 минут. Разомните авокадо вилкой вместе с лимонным соком.
Распределите авокадо по ломтикам хлеба, сверху выложите грибную смесь. Тосты готовы!
Пицца-тосты с помидорами и моцареллой
Ингредиенты:
- Хлеб (белый) - 4 ломтика
- Помидоры (черри) - 12 шт.
- Сыр (моцарелла) - 130 г
- Соус (томатная паста) - 100 мл
- Базилик (свежий) - для украшения
- Перец (черный молотый) - щепотка
- Соль - щепотка
Способ приготовления:
Разогрейте духовку до 180 градусов. Смешайте томатное пюре с солью и перцем. Намажьте на ломтики хлеба.
Нарежьте моцареллу на кружочки, черри на половинки и тоже выложите их на хлеб. Запекайте тосты в течение 7-10 минут.
Перед подачей украсьте листиками свежего базилика. Готово!
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