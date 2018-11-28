По прогнозам Гидрометцентра, в южных, Донецкой и Луганской областях мокрый снег, днем в Приазовье местами гололед и налипание мокрого снега. Температура воздуха в течение суток 0−5° мороза. На территории Крыма ожидается сильный дождь, температура 1−6° тепла.

В Карпатах прогнозируется небольшой снег, а температура воздуха ночью 5−10° мороза, в горах до 13° ниже нуля, днем 1−6° мороза, на Закарпатье около 0°.

На остальной территории без осадков, а на дорогах большинства областей гололедица.

Ветер северо-восточный, 7−12 м/с, в южной и восточной части порывы 15−20 м/сек.

Погода в Киеве 28 ноября ожидается без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура ночью минус 7−9°, днем 3−5° мороза.

Во Львове в ближайшие сутки без осадков. Столбики термометров ночью покажут 2−4° мороза, днем 6−8° мороза.

В Одессе завтра мокрый снег в течение суток. Ночью 1−3° мороза, днем ожидается 3−5° ниже нуля по Цельсию.

В Днепре 28 ноября без осадков и днем, и ночью. Температура воздуха ночью 5−7° мороза°, днем 2−4° мороза.

В Харькове в среду днем без осадков. Температура воздуха ночью составит от 6−8° мороза, днем 2−4° ниже нуля.

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