Курс доллара в Украине стремительно растет [ Редактировать ]
Национальный банк Украины на 28 ноября 2018 года опустил курс гривны более чем на 20 копеек - до 28,10 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2810,5334 гривны (+20,6887);
– 100 евро – 3183,7722 гривны (+13,6717).
Ранее мы писали о росте курса криптовалют.
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