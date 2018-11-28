Национальный банк Украины на 28 ноября 2018 года опустил курс гривны более чем на 20 копеек - до 28,10 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2810,5334 гривны (+20,6887);

– 100 евро – 3183,7722 гривны (+13,6717).

Ранее мы писали о росте курса криптовалют.