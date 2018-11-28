Кроме 12 недель оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком сотрудники Microsoft получают подарки, а сам новорожденный – письмо от директора компании.

Когда у Дэвида Эртеля, сервис-менеджера Microsoft, родился сын, он получил посылку. В ней были вещи для малыша и письмо от Фреда Тиле, начальника отдела по компенсациям и льготам. В этом письме Тиле от имени компании стоимостью 817 млрд долларов лично обращался к новорожденному сыну Эртеля, пишет издание Business Insider.

"Честно говоря, я понятия не имел, что коробка и письмо пришли от Microsoft, – говорит Эртель. – Но распечатав их, мы с женой были поражены и не могли перестать улыбаться. Удивительно, что первая посылка, которую получил мой сын, была от Microsoft".

Эртель не скрывает, что ему было очень лестно получить эту коробку, ведь Microsoft присылает ее только лучшим сотрудникам. Как правило, письма с поздравлениями приходят в электронном виде, но иногда начальники отделов пишут их вручную.

Microsoft поделилась шаблоном письма, которое компания отправляет новоиспеченным родителям.

Дорогой(-ая) имя!

Пока ты готовился(-лась) ко встречи с этим миром, мы выполняли свою работу и готовили мир к твоему приходу.

Ты олицетворяешь самую важную вещь, над которой мы все работаем, – будущее.

В посылке ты найдешь подарки, которые мы выбрали специально для тебя. Твой бэби-бокс с любовью собрала AtWork!, некоммерческая организация, которая помогает людям с ограниченными возможностями быть продуктивными, полезными и полноценными членами общества. Одним из наших любимых подарков является плед Nanny and Webster. Всю прибыль от продажи этих пледов производитель перечисляет в детские благотворительные организации. Обязательно делись этими подарками с родителями.

А еще попроси своих маму и папу ознакомиться с преимуществами Microsoft CARES – программы поддержки сотрудников компании, которые недавно стали родителями. Все можно найти в разделе "Работа и жизнь — дети и семья" на сайте benefits.me.microsoft.com.

Мы с нетерпением ждем, когда вы вырастете, чтобы увидеть ваши достижения.

С уважением,

Фред Тиле, начальника отдела по компенсациям и льготам.

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