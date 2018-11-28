Під Христинівкою сталася масштабна ДТП

Четверо загиблих і понівечені автомобілі. На Черкащині під Христинівкою сталася масштабна ДТП. На трасі не розминулися дві фури - на великій швидкості вони зіткнулися лоб у лоб