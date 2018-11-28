В Китаї стався вибух поблизу хімічного заводу [ Редактировать ]
Щонайменше 22 людини загинули та ще стільки ж отримали опіки внаслідок вибуху поблизу хімічного заводу в Китаї.
Інцидент стався рано-вранці у провінції Хебей, на півночі країни. Причини трагедії з'ясовують.
Відомо, що зайнялися зо півсотні авто та вантажівок, розташованих поблизу хімзаводу. За словами пожежників, полум'я вже загасили.
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