Міністерство закордонних справ України звернулося до "Червоного Хреста" з проханням допомогти полоненим морякам у Криму. Міжнародна організація вже надіслала запит на допуск до українських військовослужбовців для медичного огляду та правової допомоги.

"Дуже важливо розуміти чи не чиниться на них психологічний і фізичний тиск. Звичайно, якщо вони військовополонені, то ні про які суди не може бути й мови, але цей маразм, який Росія намагається штовхати і тому йдеться мова, щоб запезпечити навіть в тих умовах мінімальний правовий захист", - заявив Павло Клімкін, міністр закордонних справ України.