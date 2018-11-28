Зимой от переохлаждения гаджетов, в их работе могут происходить сбои, они могут "глючить" и вовсе выключаться. Часто на ремонт смартфонов пользователи тратят больше, чем заплатили за него. А все из-за неправильной эксплуатации комплектующих, передает prostotech.com.

Переохлаждение устройства

Слишком низкие температуры пагубно влияют на смартфон. Важно внимательно подбирать защитный чехол. При покупке нужно убедиться, что они пропускают достаточное количество воздуха. Важно, чтобы воздушный поток хорошо циркулировал как спереди, так и сзади смартфона.

Большинство современных гаджетов не рассчитаны для работы в условиях низких температур. Пребывание смартфона в подобных условиях может существенно снизить его срок службы. Если на улице температура ниже -20 градусов устройство стоит доставать из кармана только в случае необходимости.

Полная разрядка

Полная разрядка - одна из основных проблем большинства пользователей. Привычка полностью разряжать смартфон пришла к пользователям со времен никель-кадмиевых аккумуляторов, которые нужно сначала полностью разрядить, а затем зарядить до 100%. Это связано с тем, что такие аккумуляторы владели эффектом памяти.

В современных устройствах используются литий-ионные или литий-полимерные батареи, которые не требуют подобных манипуляциях. Если устройство полностью разрядилась и он выключится, его нужно как можно быстрее подключить к источнику питания, ведь даже в выключенном состоянии запас энергии расходуется.

При сильном снижении заряда запускаются химические реакции, которые могут существенно снизить емкость аккумулятора. Одна полная разрядка в среднем уменьшает емкость аккумулятора на 1-2%.

Неправильная зарядка

Оптимальный уровень заряда аккумулятора - 30-80%. Именно при соблюдении этих цифр аккумулятор может прослужить наибольшее количество времени. Также крайне важно при зарядке использовать оригинальные зарядные блоки и USB-кабели. Если их нет, нужно покупать качественные аналоги с идентичными характеристиками.

Также стоит внимательно относиться и к подбору места, где будет заряжаться устройство. Нельзя размещать вблизи работающих радиаторов и мест, от которых исходит тепло.

Рекомендуются по возможности отказаться от привычки оставлять смартфон на зарядке на всю ночь. Несмотря на то, что современные гаджеты оборудованы встроенными контроллерами питания, не всегда могут справиться со своей задачей.

Заполненная память

Как только файлов становится слишком много, свободная память гаджета закончится, а его быстродействие существенно замедляется.

Чтобы смартфон работал быстро, нужно оставлять хотя бы пятую часть внутренней памяти свободной. Для этого необходимо переместить на карту памяти microSD. Также важно регулярно чистить кэш приложений и избавляться от временных файлов и мусора.

Обновления

Еще одной распространенной причиной того, что смартфон стал медленнее работать, является отказ от обновлений операционной системы, которые регулярно прилетают на гаджеты. Подобные обновления способны улучшить функциональность смартфона и его быстродействие. Более ранние версии ПО сильнее подвержены глюков, дыр в безопасности и другим проблемам.

Устаревшие устройства, редко получают обновления, могут негативно сказаться на производительности, поскольку имеют устаревшую комплектацию.

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