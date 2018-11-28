Во вторник, 27 ноября, противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США провел разведывательный полет в районе Керченского пролива и Крыма. Об этом сообщает мониторинговый портал PlaneRadar в своем Twitter.

Воздушное судно с бортовым номером 168848 входит в состав 26 патрульной эскадрильи ВМС США. Оно приближалось к береговой линии полуострова на расстояние в 31 километр.

Ранее в тот же день, судя по данным PlaneRadar, разведывательный полет в этом районе выполнил стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk ВВС США, который также провел мониторинг линии разграничения в Донбассе.

Boeing P-8 Poseidon - патрульный противолодочный самолет, предназначенный для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях.

RQ-4 Global Hawk - стратегический разведывательный БПЛА. Этот аппарат способен выполнять патрулирование в течение 30 часов на высоте до 18 000 метров.

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