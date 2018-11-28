У Нью-Йорку на аукціоні виставили частину Місяця [ Редактировать ]
Частину Місяця виставили на аукціоні у Нью-Йорку. Кілька крихітних камінців, доправлених із небесного тіла, сподіваються продати приблизно за мільйон доларів.
Це єдині зразки ґрунту супутника Землі, які належать приватній особі. Усі решта - у власності держави.
Організатори аукціону кажуть, ці часточки - універсальний символ людських спроб потрапити на Місяць. Тому зацікавленість у їхній покупці вже висловили багато клієнтів з усього світу.
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