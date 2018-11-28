Це єдині зразки ґрунту супутника Землі, які належать приватній особі

Частину Місяця виставили на аукціоні у Нью-Йорку. Кілька крихітних камінців, доправлених із небесного тіла, сподіваються продати приблизно за мільйон доларів.

Це єдині зразки ґрунту супутника Землі, які належать приватній особі. Усі решта - у власності держави.

Організатори аукціону кажуть, ці часточки - універсальний символ людських спроб потрапити на Місяць. Тому зацікавленість у їхній покупці вже висловили багато клієнтів з усього світу.