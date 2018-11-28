На футбольному матчі Ліги Чемпіонів сталася підтасовка між фанатами [ Редактировать ]
Безлад на трибунах супроводжував футбольний матч Ліги Чемпіонів між грецьким "АЕК" та нідерландським "Аяксом".
Спочатку грецькі фанати заходилися кидати в уболівальників "Аякса" запалені фаєри. А тоді у сектор полетів коктейль Молотова.
Правоохоронці застосували силу, кілька фанатів травмовані.
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