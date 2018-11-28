Франція закриє 14 ядерних реакторів [ Редактировать ]
Франція закриє 14 ядерних реакторів до 2035 року. Так президент Еммануель Макрон планує боротися за чистоту довкілля.
Першу - найстарішу у країні атомну електростанцію "Фессенгайм" зупинять уже влітку 2020. А за наступні десять років, згідно з планом ще принаймні 4 реактори.
У Єлисейському палаці сподіваються, що завдяки цьому Франція перейде на відновлювані джерела енергії. Нині за часткою атомної енергетики країна - перша у світі.
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