В течение минувших суток сепаратисты пять раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь среди личного состава не допущено. Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.

"Противник продолжает применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями… В результате боевых действий, потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено", - говорится в сводке штаба ООС.

Незаконные вооруженные формирования из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Новгородское, Марьинка, Водяное и Лебединский.

Кроме того, из минометов калибра 82-мм, боевики вели огонь по позициям ООС вблизи Водяного на Приазовье.

По данным украинской разведки, за минувшие сутки, один противник был уничтожен.

"С начала текущих суток враг огневой активности не проявлял " - подытожили в штабе ООС.

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