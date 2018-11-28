Кому нельзя пить молоко [ Редактировать ]
Молоко - популярный продукт, который мы добавляем во множество блюд, пьем в чистом виде. Однако некоторым молоко просто противопоказано. Об этом пишет Ivona.
1. Людям с непереносимостью лактозы. Обычно она выражается в двух формах - в виде лактозной недостаточности (дефицит фермента для усвоения молока) и в виде аллергии на белок коровьего (или козьего, овечьего и других видов) молока.
2. Молоко - довольно калорийный продукт, поэтому его не рекомендуют пить людям с лишним весом, особенно в сочетании с медом и сахаром.
3. Тем, кто страдает от болезней пищеварения, нарушения обменных процессов, болезней почек или мочевой системы с образованием особого рода камней и песка.
4. Молоко необходимо ограничить людям после 50 лет, так как в этом возрасте оно может спровоцировать развитие или прогрессирование атеросклероза. Дело в том, что в молоке содержится миристиновая кислота, которая способствует накоплению в организме липопротеидов низкой плотности, играющих важную роль в развитии этой болезни.
5. Людям с заболеваниями, при которых наблюдается повышенное выделение слизи, например, при бронхите.
6. Коровье молоко противопоказано детям до года, так как оно может вызвать серьезные аллергические реакции.
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