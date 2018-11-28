В среду, 28 ноября, в Грузии начался голосование второго тура президентских выборов. Граждане страны выбирают нового лидера на следующие шесть лет.

Во второй тур прошли независимый кандидат Саломе Зурабишвили, пользующаяся поддержкой правящей партии Грузинская мечта, и Григол Вашадзе - оппозиционер от объединения Сила в Единстве, в которую входит Единое национальное движение экс-президента Михаила Саакашвили. Они набрали почти одинаковое количество голосов по итогам первого тура, который прошел 28 октября.

Это последние выборы путем прямого голосования, в будущем главу государства будут назначать 300 делегатов.

Ранее ЦИК посчитала 100% голосов первого тура выборов.