Світовий банк розгляне можливість надання Україні фінансової гарантії [ Редактировать ]
Світовий банк незабаром розгляне можливість надання Україні фінансової гарантії на 750 мільйонів доларів. Про це повідомило вітчизняне Міністерство фінансів у своєму Facebook.
Рада директорів організації розглядатиме українське питання на засіданні 18 грудня. Тоді ж затвердять остаточні умови.
У Мінфіні зауважили: гарантія Світового банку допоможе Україні у впровадженні реформ. Зокрема, у фінансовому секторі та керуванні державними банками. Підтримка розрахована на 10 років.
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