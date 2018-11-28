Посеред дороги активісти покидали свої машини та розклали шини

Євробляхери розблокували під'їзди до західного кордону України. Однак рух через низку пунктів пропуску досі ускладнений. Подробиці розкажуть наші кореспонденти.

На кордон України зі Словаччиною, в Ужгороді, чех Мартін Сікора прибув ще до обіду. За кілька годин вдалося просунутися лише на 200 метрів. А попереду далека дорога.

"Поліцейські мені сказали, що буду стояти до опівночі. Казали, що ситуація зв'язана з вашими авто, з розмитненням", - говорить Мартін Сікора, громадянин Чехії.

Посеред дороги активісти покидали свої машини та розклали шини. Скільки ще часу протестуватимуть невідомо. Поряд із власниками транзитних авто на кордоні чергують і поліцейські. Кажуть: черги великі. Однак перетнути кордон можна.

"Впускають приблизно кожні 40 хвилин по 8 -10 автомобілів. Пенсіонери, люди літнього віку. Жінки вагітні. З дітьми", - говорить Ярослав Белень, старший інспектор професійної підготовки УПП в Закарпатській області.

Всі пункти пропуску вдалося розблокувати у Львівській області. Проте черги залишилися. В основному застрягли водії фур. Перетнути кордон намагаються і власники євроблях. Кажуть: у них закінчується п'ятиденка. Не на камеру зізнаються :нерозмитнені авто покинуть у Польщі, а назад повертатимуться автобусом.

"А який в нас є вихід? Виїжаємо, виганяємо машини, в нас 5 день. А тоді будемо страйкувати

- Плануєте розмитнювати?

- Нє!"

У страйкарів можуть відібрати карту поляка, або депортувати, - каже начальник Львівської митниці.

"Якщо вчиняються незаконні дії щодо громадян польщі компетентні органи Республіка Польща мають можливість в співпраці з правоохоронними органами на території України з'ясовувати цих осіб і вчиняти превентивні заходи", - заявляє Левко Прокіпчук, начальник Львівської митниці ДФС.

Львівські митники підрахували: за час страйку держбюджет недоотримав близько 90 мільйонів гривень.