У Каліфорнії помер засновник мультсеріалу "Губка Боб Квадратні Штани" [ Редактировать ]
У Каліфорнії пішов із життя Стівен Гілленберг - батько мультсеріалу "Губка Боб Квадратні Штани". Торік у нього діагностували рідкісне нервове захворювання, на яке страждав і відомий учений Стівен Гокінг. Гілленбергові було 57 років.
Нагадаю, перший епізод мультику про Спонджбоба вийшов 19 років тому. Нині він налічує понад 200 серій.
Шоу отримало численні премії та було перекладене понад 60 мовами
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