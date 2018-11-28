Парламент Британії звинуватив Facebook у замовчуванні підозрілої діяльності Росії [ Редактировать ]
У британському парламенті звинуватили Facebook у замовчуванні підозрілої діяльності РФ в інтернеті. За даними голови комітету з цифрових технологій Деміана Коллінза, фахівці FB помітили перехоплення даних з російської IP-адреси ще у жовтні 2014 року.
Про це, мовляв, свідчить їхнє внутрішнє листування з американською компанією - постачальницею програмного забезпечення.
Раніше у Facebook запевняли, що зауважили аномальну активність Росії у мережі лише два роки потому - вже після завершення американських президентських виборів 2016.
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