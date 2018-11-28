"Цуцики-дипломати". Прес-служба південнокорейського президента оприлюднила відеодокази потепління у стосунках із північним сусідом.

На цих кадрах лідер Південної Кореї Мун Чже Ін грається з цуциками собаки, якого йому подарував очільник КНДР. Кім Чен Ин передав тварин колезі у вересні.

Це рідкісна порода - пхунсан. За межами Північної Кореї вона майже не відома.