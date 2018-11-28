Кім Чен Ин подарував президентові Південної Кореї рідкісних цуценят [ Редактировать ]
"Цуцики-дипломати". Прес-служба південнокорейського президента оприлюднила відеодокази потепління у стосунках із північним сусідом.
На цих кадрах лідер Південної Кореї Мун Чже Ін грається з цуциками собаки, якого йому подарував очільник КНДР. Кім Чен Ин передав тварин колезі у вересні.
Це рідкісна порода - пхунсан. За межами Північної Кореї вона майже не відома.
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