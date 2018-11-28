Перший діджитал-ресторан набирає популярності у столиці Непалу. За все у залі закладу відповідають сучасні ґаджети, а обслуговують відвідувачів роботи. Чи може механічний персонал впоратися з цією роботою та які у власників закладу плани на майбутнє - розповість Анна Філь.

Поки що не такі вправні і швидкі, зате не хворіють, не втомлюються і завжди у гарному настрої. Ресторан "Науло" у столиці Непалу - Катманду замінив офіціантів на роботів. Єдине, що нових "працівників" збиває з пантелику - натовпи маленьких шанувальників.

Замовлення відвідувачі роблять за допомогою сенсорних планшетів. Утім з роботами можна й поговорити - вони розуміють англійську та непальську. І вміють бажати смачного.

"Так незвично, коли тебе обслуговує робот. Для мене це новий досвід. Але я задоволена, їжа смачна, усюди чисто. Пораджу цей заклад своїм родичам і друзям, дуже сподобалося", - ділиться враженнями Кусум Джім, відвідувачка.

Власники пишаються тим, що офіціанти - "корінні непальці". Створила їх місцева компанія. Найстаршому з її інженерів усього 27.

"Наша команда була в Китаї і Японії. Ми вивчили ринок і з'ясували, що у світі є попит на роботів-офіціантів. Надто в тих країнах, де звичайні офіціанти мають високу зарплатню. Повернувшись у Непал, ми подивилися, які компанії вже виробляють такі пристрої, і вирішили створити нашого власного робота", - розповідає Аюш Касажу, власник закладу.

Механічний персонал здатний розпізнавати об'єкти і чуже мовлення. Він знає, коли час підживитися від електромережі. А також наділений колективним інтелектом, що пов"язує роботів між собою. Зараз їх у закладі троє. А власники ресторану у майбутньому планують ще й кухарів замінити на автоматизовані пристрої.