Україна перебуває під загрозою повномасштабної війни з Росією - Порошенко

Україна перебуває під загрозою повномасштабної війни з Російською Федерацією. Воєнний стан - це вимушена необхідність заради захисту територіальної цілісності держави і кожного її громадянина. Таку заяву зробив Петро Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам з приводу агресивних дій у Керченській протоці