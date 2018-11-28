Военное положение: Парубий подписал закон [ Редактировать ]
В среду, 28 ноября, Глава Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект, которым предусматривается введение военного положения в Украине. Об этом сообщается на сайте парламента.
Таким образом, закон передан на подпись главе государства Петру Порошенко.
Парламент рассмотрел соответствующий законопроект авторства президента в понедельник вечером на внеочередном заседании.
Ранее был опубликован указ о введении военного положения в Украине.
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