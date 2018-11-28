В Киеве мужчина с криками "Я тебя убью!" и с ножом напал на девушку в маршрутке №439. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Маршрутка ехала от площади Победы до Виноградаря. На одной из остановок в транспорт зашел мужчина в нетрезвом состоянии. Вел себя неприлично. Приставал к девушке и предлагал ей познакомиться. Она отказала.

"После чего молодой человек достает нож и с криками "я убью тебя" бросается на девушку", - сообщил очевидец.

Стоявший рядом мужчина быстро среагировал и скрутил нападавшего. Второй пассажир маршрутки выхватил у него нож и вызвал полицию. Никто не пострадал.

Ранее мы писали о том, что в Кривом Роге ребенок выпал из маршрутки.