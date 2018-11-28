"Я тебя убью": в киевской маршрутке с ножом напали на девушку (видео) [ Редактировать ]
В Киеве мужчина с криками "Я тебя убью!" и с ножом напал на девушку в маршрутке №439. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Маршрутка ехала от площади Победы до Виноградаря. На одной из остановок в транспорт зашел мужчина в нетрезвом состоянии. Вел себя неприлично. Приставал к девушке и предлагал ей познакомиться. Она отказала.
"После чего молодой человек достает нож и с криками "я убью тебя" бросается на девушку", - сообщил очевидец.
Стоявший рядом мужчина быстро среагировал и скрутил нападавшего. Второй пассажир маршрутки выхватил у него нож и вызвал полицию. Никто не пострадал.
Ранее мы писали о том, что в Кривом Роге ребенок выпал из маршрутки.
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