В Японии воспитательница детского сада получила серьезный выговор за то, что забеременела раньше, чем старшие по должности сотрудницы, пишет clutch. Дело в том, что в Японии существует так называемая "очередь на беременность".

Это означает, что если женщина работает, то забеременеть она сможет только после своих старших по чину коллег. Европейцев, мягко говоря, это обескураживает, а вот в Японии такое положение вещей является нормой.

Из-за этого правила страдает много женщин, ведь беременность не всегда запланирована, хотя может быть и желанна. Муж героини написал статью в газету Mainichi Shimbun, в которой рассказал, что хоть его жена и извинилась, ее все равно продолжают упрекать в халатном отношении к своим профессиональным обязанностям.

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