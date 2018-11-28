Британский журнал Professional Driver составил рейтинг лучших автомобилей года. Победителем ежегодной премии стал электрокар Jaguar I-Pace, который до этого признали лучшим "зеленым" автомобилем, пишет Autonews.

Жюри оценило запас хода электрокара (более 400 км), наличие системе быстрой зарядки, которая позволяет пополнить заряд 90-киловатной тяговой батареи на 80% емкости на 45 минут, а также просторный салон и багажное отделение объемом 656 литров. Прежде чем выбрать лучший автомобиль эксперты протестировали 60 транспортных средств.

В общей сложности жюри определило победителей в семи категориях. В категории "Лучший автомобиль для наемных водителей" победил Audi A8L 50 quattro, а в категории "Лучший представительский седан" - BMW 630d Gran Turismo. Лучшим минивэном 2018 года стал удлиненный вариант Mercedes-Benz V220d, внедорожником - Audi Q8 50 quattro, универсалом - Mazda6 Tourer. В категории "Лучший автомобиль для частной аренды" победил Toyota Prius Excel.

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