Украинская певица Настя Каменских на своей странице в Instagram обратилась к рэперу Потапу.

"Леша, ты человек- солнце! Спасибо за поддержку", - подписала фото артистка.

Подписчики активно комментируют фото, предположив что пара в отношениях:

"А они что встречаются?", "Снова вместе?", "Красавчики!", "Лапочки", Нереальные".

Ранее мы писали о том, что Настя Каменских истерически расплакалась перед всей страной.