"Снова вместе?: Настя Каменских публично обратилась к Потапу (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Настя Каменских на своей странице в Instagram обратилась к рэперу Потапу.
"Леша, ты человек- солнце! Спасибо за поддержку", - подписала фото артистка.
Подписчики активно комментируют фото, предположив что пара в отношениях:
"А они что встречаются?", "Снова вместе?", "Красавчики!", "Лапочки", Нереальные".
Ранее мы писали о том, что Настя Каменских истерически расплакалась перед всей страной.
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