В Киеве мальчик ушел в библиотеку и исчез [ Редактировать ]
В Киеве полиция разыскивает 13-летнего мальчика, который ушел в Национальную библиотеку и исчез. В последний раз подростка видели на улице Януша Корчака, 60, пишет "Информатор".
После того, как он вышел из здания связь с ним оборвалась. Приметы: на вид 13-15 лет, рост 168 см, вес 71 кг, плотного телосложения, короткие русые волосы, глаза зелено-карие, родинка на левой щеке. Коля был одет в оранжевую куртку, черные спортивные штаны, синюю шапку и черные кроссовки с белой подошвой.
Отмечается, что до этого мальчик пропадал два раза - в мае и сентябре. После этого в следственном отделе Киева открыли уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство) относительно дополнительной квалификации - без вести пропавший.
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