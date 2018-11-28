Воєнний стан через місяць буде скасовано - Гройсман [ Редактировать ]
Воєнний стан у десяти українських областях за 30 днів буде скасовано. У цьому переконаний прем'єр Володимир Гройсман. Так він заявив сьогодні на засіданні Кабміну і закликав українців не ширити паніку.
"Те, що стосується громадян - живіть звичайним життям, працюйте, навчайтесь, народжуйте. Я глибоко переконаний в тому, що через 30 днів ми будемо мати підстави не продовжувати рішення про продовження воєнного стану. Все буде нормально, але ми завжди повині бути готовими відбити агресію нашого ворога, який ще донедавна був нашим сусідом", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр міністр України.
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