Порошенко підписав закон про затвердження воєнного стану в Україні [ Редактировать ]
Президент Петро Порошенко підписав закон про затвердження указу "Про воєнний стан в Україні". Про це повідомив прес-секретар глави держави.
Напередодні увечері, під час інтерв'ю українським телеканалам, президент наголосив, що часткова мобілізація у країні можлива лише у разі вторгнення Російської Федерації. Права та свободи українців у зв'язку з воєнним станом порушені не будуть.
"Ніяких обмежень конституційних прав і свобод не відбудеться. Проводьте концерти, ходіть в банки, не треба купувати сірники та сіль. Ніяких обмежень на зняття депозитів , валютообмінні операції, поїздки за кордон - не буде. Всіх, кого хто-небудь чим-небудь лякав, наголошую - це лише превентивна можливість. Але якщо буде агресія, буде часткова мобілізація. В першу чергу будуть мобілізовані резерв першої черги, де "дембеля" і зараз пакують рюкзаки, і пишуть у військкомати свою готовність стати на захист України", - заявив Петро Порошенко, президент України.
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