Сьогодні окупаційна влада Криму обиратиме запобіжний захід для дев'яти затриманих у Керченській протоці українських моряків. Напередодні підконтрольний Росії так званий Керченський міськсуд заарештував на два місяці трьох моряків, поранених під час незаконного затримання суден.

Також напередодні так званий Київський суд Сімферополя узяв під варту ще 12 українських полонених. Їм інкримінують, буцімто, незаконний перетин кордонів - тепер українцям загрожує до 6 років позбавлення волі.

Нагадаю, російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу" стався 25 листопада у районі Керченської протоки. Їхні екіпажі - це 24 моряки, були взяті в полон. Поранених прооперували. Де вони перебувають зараз не знають навіть родичі.

"По одній інформацій він в Керчі, по другій - в Москві. Вчора йому дали можливість, він зателефонував дружині, сказав декілька фраз що живий, здоровий, руки і ноги цілі і все. Знаю, що поранений і проперований, більше нічого не знаю", - розповів Віктор, батько моряка Василя Сороки.