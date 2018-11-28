Какие продукты предотвращают рак (список) [ Редактировать ]
Исследователи из США составили список продуктов, которые могут предотвратить рак печени. Питание оказывает очень сильное влияние на организм человека и может снизить риск появления рака, пишет "Здоровье и Красота".
Ученые открыли такое вещество, как спермидин, которое присутствует в сыре, грибах, бобовых, а также в кукурузе. Его уникальное свойство состоит в том, что оно положительно сказывается на здоровье человека. Это соединение может в будущем стать основной настоящего элексира молодости, а также может быть средством профилактики рака печени. Особенно много спермидина в голубом сыре и в горохе, поэтому важно в свой рацион добавлять эти продукты.
Прежде чем подтвердить свою гипотезу, ученые провели эксперимент с участием мышей. Во время исследования грызунам в пищу добавляли это вещество. Выяснилось, что у животных, которые регулярно получали это вещество, увеличивалась продолжительность жизни на четверть по сравнению с теми животными, которые вещество не получали. Исследователи отмечают, что в пересчете на человеческий возраст эта прибавка позволит людям полноценно жить до ста лет и больше.
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