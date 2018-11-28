Міністерство оборони України не розсилало телефонних повідомлень із вимогою до чоловіків прибути у найближчу військову частину. Напередодні, такі смс отримували жителі Путилівського району Сумщини, що межує з Росією.

Військове відомство наголошує: схожі акції справа рук агресора для поширення паніки серед населення. У Міноборони закликають громадян довіряти лише офіційній інформації.