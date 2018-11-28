Регіони, у яких запроваджено воєнний стан, уже налаштувалися жити у нових умовах. Що змінилося для місцевих жителів дізналися мої колеги.

Маріупольський порт. Зараз тут стоять кілька суховантажів. Усі військові катери та кораблі в морі в порт заходять лише за пальним та провіантом. У самому місті збільшено кількість патрулів, на блокпостах на в'їздах до Маріуполя старанно перевіряють автомобілі. Під особливим контролем авто- та залізничний вокзали.

"Національна Гвардія приведеня в полну бойову готовність, та на посилений режим служби. Організована взаємодія з прикордонною службою, та національною поліцію щодо забезпечення правопорядку", - говорить Віталій Сиротенко, голова угруповання Нацгвардії "Схід".

"Це посилені заходи на блокпостах, на залізничних, авто-вокзалах, а також на всіх стратегічних об'єктах. Вся поліція Донеччини переведена на посиленний варіант, тобто, залучені до заходів максимальні сили, в тому числі кінологічна служба, вибухотехнічна служба і додані сили, які тут відкомандировані", - говорить Іванна Ященко, речник головного управління національній поліції у Донецькій області.

Наразі прийнято рішення про часткову мобілізацію.

"Ми готуємо оповіщення оперативного резерву номер один - це ти хто проходив службу, вже був в зони проведення ООС та має боевий досвід", - говорить Олександр Сергєєв, комісар Донецкої області.

До підвищеної боєготовності приведений і штаб бригади територіальної оборони. У її складі - передусім резервісти.

В цілому Маріуполь живе звичайним життям. Працюють школи та виші, ходить транспорт. По-суті, місто перебуває в рамках воєнного стану з чотирнадцятого року. І хоча городяни дещо активніше стали купувати сіль та сірники, до воєнного стану ставляться філософськи.

"Мне нечего бояться, я одна, я мать одиночка".

На Харківщині силовики також переведені на посилений варіант несення служби. Пильніше охоронятимуть об'єкти військових, транспортників, енергетиків. Втім люди особливих змін не відчують - комендантської години не оголошуватимуть, масові заходи не скасовуватимуть.

"Нікого хватати ніхто не буде. По домівкам ходити ніхто не буде. Ми майже закінчили призов на військову службу, ми готові для того, щоб здійснити мобілізаційні заходи", - говорить Сергій Стороженко, радник голови ХОДА з питань взаємодії з охоронними органами.

Запровадження воєнного стану на житті пересічних жителів Миколаївської області не позначиться. Передусім, військові отримають додатковий ресурс і спрощений доступ до державної інфраструктури.

"Зміниться цільове фінансування, воно буде спрямоване на мобілізацію пересування та розміщення військових частин, облаштування лінії оборони. Будуть нові військові замовлення, буде пріоритетність військовим перевезенням - це стосується залізниці, аеропорту, автомобільної колони", - говорить Олексій Савченко, голова Миколаївської облдержадміністрації.

Про військове адміністрування на Миколаївщині поки що не йдеться - всі органи влади працюють у штатному режимі.