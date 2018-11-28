На сході країни ворожих обстрілів суттєво поменшало - за минулу добу вогонь відкривали 5 разів. Сьогодні вздовж лінії розмежування атак не було. Напередодні ворог здебільшого бив із гранатометів та кулеметів. Мінометний обстріл зафіксовано у районі Водяного на Приазов'ї. Втрат серед армійців немає - повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил. За даними розвідки, одного бойовика знищено. Докладніше про обстановку на передовій розповість Ірина Баглай.

Щоб дійти до найближчої до бойовиків позиції, кілька разів доводиться пересуватися у повній видимості противника. З кількох точок російські найманці прострілюють цей шлях зі снайперських гвинтівок. Між будинками на околиці села всюди свіжі вирви.

"Це впала 82 міна, це раковина від неї", - говорить Юрій, військовослужбовець Збройних Сил України.

Лише ось так навколішки можно пересуватися цією позицією, так само навколішках бійці вимушені виставляти щоранку нові мішки для укриття, через те, що бойовики розбивають їх вщент забороненими міжнародними конвенціями розривними кулями.

"Посылается 3-4 выстрела один за другим. Сначала идут разрывные, за ними бронебойные. То есть пробивается мешок и следующие бронебойные влетают в позицию", - пояснює військовослужбовець Збройних Сил України.

Ця ділянка як кістка в горлі для бойовиків. З неї добре видно вогневі точки російських найманців. Звідки гатять і броньовані машини піхоти, і зенітки, й міномети.

"З-под моста на нас наведені але через те, що ми на верху вони на низу трошки пролітає над нами і по хатах пролітає", - говорить Алекс, військовослужбовець Збройних Сил України.

"Бачите, все посічене, там собака погібла, і хлопці двоїх вниз спускав трьохсотими".

Цієї ночі нашим бійцям знову довелося відповідати на ворожий вогонь. Бій тривав 6 годин. На позиції, де немає жодних джерел інформації, ані телефонного зв'язку ані інтернету - українські піхотинці так і дізнались про запровадження воєнного стану.

"Ми оттуда дізнавалися, вони як поняли - прийняли цей закон, одразу з утьосів по нас начали работать часа два. Ми голову не могли піднять", - говорить Позивний "Лєший", військовослужбовець Збройних Сил України.

Вірна гвинтівка - Люлька, як її називає командир, у таких боях на ворога діє, як найкраще заспокійливе. Але щоб швидше змусити бойовиків зважати на Мінські домовленості - їй не вистачає кращого оптичного прицілу.

"Мені надо добрий пріцел. Ні к кому я не звертаюся, це "Утьос" працює".

Цього разу двічі повторювати бойовикам не знадобилося.