Иногда людям снятся вещие сны. Какие-то из них свидетельствуют о хороших событиях, другие же - к беде, а иногда и вовсе - к смерти. О том, какие сны предвещают несчастье, пишет Starfate.

Если приснится, что выпал зуб - к смерти близкого человека

Если зуб выпал с кровью, умрет кровный родственник. Это - одно из наиболее распространенных и наиболее живучих суеверий. Построено оно на сравнении зубов с семьей, а крови - с кровным родством. Подобное же суеверие связано и с приснившимся рассыпавшимся веником.

Землю и свежие доски во сне увидел - кого-то скоро будешь хоронить

Здесь явно виден простой ассоциативный ряд: могила, вырытая в земле, и гроб, сколоченный из свежих досок. Привидится во сне бревно, из стены вынутое, - к покойнику. Корни приметы уходят в те времена, когда покойников выносили из дому не через дверь, а через окно или даже через специально прорубленное в стене отверстие, которое затем заделывали, чтобы душа умершего спокойно уходила в иной мир, не привлекаясь дорогой назад. С тех пор и сохранился обычай выносить покойника из дому ногами вперед, чтобы он знал, куда его несут, но не помнил, откуда. В то же время, вынутое бревно, как и выпавший зуб, символизирует удаление кого-то одного из семьи.

Приснится, что сор из избы метешь,- к покойнику в доме

Эта примета про смерть объясняется тем, что мусор в народном сознании ассоциируется с душами умерших, как это ни странно. И еще - с понятием своего целостного, домашнего мира, от которого при выметании отнимается какая-то часть. Особенно не рекомендовалось выметать мусор прямо на двор (на улицу) через порог. Другое дело - смести в кучку в избе, а потом сжечь. В то же время с мусором связаны и диаметрально противоположные приметы, запрещающие его сжигать. В любом случае мести мусор из избы через порог - запретное действие, которое отрицательно характеризует хозяйку. Отсюда и переносный смысл: "Не выноси сор из избы", то есть не болтай о том, что происходит в семье, не делай это достоянием всех.

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